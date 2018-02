Sulle orme di Dante da Sarzana a…..Sarzana

Mostra fotografica di Lorenzo Pecunia.

Sarzana - Val di Magra - Sarà inaugurata martedì 6 febbraio a Sarzana, presso il salone della Pasticceria Sbarbaro in via Cisa 23, la mostra fotografica di Lorenzo Pecunia, il noto ed apprezzato fotografo del paesaggio e delle vestigia architettoniche in stato di abbandono. In esclusiva e dietro sollecitazione di Sarzana Dantesca l’artista ha realizzato un viaggio fotografico nei luoghi più suggestivi ma anche più abbandonati della Lunigiana storica, in un percorso ideale circolare che, partendo da Sarzana, città capitale di questo vasto territorio, ci conduce sulle tracce di una presenza umana ormai scomparsa oppure ancora viva e attuale.



Passando per Lerici, il castello della Brina, Villafranca, Giovagallo, Mulazzo, Carrara, Castelnuovo, Luni Antica, Bocca di Magra e molti altri borghi e spazi di incantevole bellezza fissati per sempre in un’atmosfera da sogno dalla mano esperta dell’artista: un viaggio che intende ripercorrere i luoghi visitati dal sommo poeta Dante Alighieri, da quelli documentati di Sarzana e Castelnuovo Magra a quelli presunti dell’alta lunigiana. Una serie di didascalie illustrate di taglio divulgativo sulla vita e le opere di Dante arricchiranno la mostra sotto il profilo culturale. Il brindisi inaugurale è fissato per le ore 18 di martedì 6 febbraio presso la Pasticceria Sbarbaro, la stessa che in occasione dell’ultima edizione di Sarzana Dantesca ha creato l’ormai noto Pan di Dante e che ora mette a disposizione degli organizzatori i propri locali a titolo gratuito. L’ingresso è libero durante gli orari di apertura dell’esercizio. La manifestazione, che si concluderà il giorno 15 febbraio, ha ottenuto i patrocini del Comune di Sarzana, di Sarzana Dantesca, della Società Dante Alighieri della Spezia e il sostegno di CNA.