Stoffe dipinte e ceramica raku, alla Vaccari il corso per imparare a farle

Sarzana - Val di Magra - A partire dal mese di febbraio il Comune di Santo Stefano di Magra, in collaborazione con ARTEmisia Servizi Culturali, propone nell’Opificio Calibratura dell’Area ex ceramica Vaccari un corso di ceramica raku e un corso di pittura su stoffa per adulti.

Il corso di ceramica raku che inizierà il giorno 9 febbraio alle 16, avrà come protagonista l’argilla. I partecipanti impareranno a creare oggetti sia di uso quotidiano sia di arredamento usando una terra refrattaria molto resistente che verrà cotta in un forno a gas. Durante il corso si apprenderà la lavorazione della creta con tecniche come il colombino e la lastra per poi passare alla prima cottura per creare il biscotto.

Stoffe dipinte, corso di pittura su stoffa, avrà inizio il giorno 10 febbraio alle 16. La tradizione di dipingere i tessuti ha origini molto antiche. Durante il corso i partecipanti, dopo aver appreso le regole tecniche del disegno, realizzeranno stoffe dipinte quali guanti stole cappelli, sviluppando le proprie abilità artistiche e imparando la tecnica di sfumatura su stoffa e fissaggio del colore.



Le date dei corsi



Ceramica raku: 9, 23 febbraio - 9, 23 marzo - 13, 27 aprile – 11,25 maggio ore 16/18

Stoffe dipinte: 10, 24 febbraio - 10, 24 marzo - 14, 28 aprile – 12, 26 maggio ore 16/18

La prenotazione è obbligatoria.



Per info e prenotazioni: www.artemisiacoop.it; fb artemisia; didattica@artemisiacoop.it; 0187772339; 3392918421