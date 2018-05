Stasera al Pazza Idea un trio d'eccezione

L’incontro fortuito, ma non del tutto casuale, ha fatto il resto e ha fatto nascere il tour “Contemporary Blues”.

Sarzana - Val di Magra - Questa settimana per la serata live del martedì sera il Pazza Idea ospita un trio d’eccezione Grosso Paganetto Cavazzini.

Riccardo Grosso ha portato la sua armonica sui palchi americani di New Orleans e di St.Louis, oltre alle sue numerose esibizioni in qualità di sideman o di band leader sui palchi di mezza Europa. Andrea Paganetto con la sua Tromba si esibisce con varie formazioni in diversi festival e locali in tutta Italia, ed ha lavorato con musicisti molto conosciuti del panorama jazz italiano. La virtuosa chitarra di Lorenzo Cavazzini, che affianca l’attività di live a quella di insegnamento, collabora con musicisti attivi nel panorama Jazz e Pop. Provenienze tanto diverse quanto vicine: la necessità di fare della musica diversa, rude, graffiante e ridotta ai minimi termini è sempre stato una voglia lasciata nel cassetto da troppo tempo. L’incontro fortuito, ma non del tutto casuale, ha fatto il resto e ha fatto nascere il tour “Contemporary Blues”.