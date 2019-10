Stagione degli Impavidi verso il tutto esaurito

Ottima risposta di pubblico per il programma che partirà il primo novembre. In arrivo altre novità.

Sarzana - Val di Magra - Saranno presentati nei prossimi giorni gli eventi “fuori cartellone” del teatro degli Impavidi di Sarzana che si avvia ad iniziare la sua seconda gestione sotto la guida degli “Scarti” capitanati dal direttore artistico Andrea Cerri. Novità che riguarderanno collaborazioni con altre realtà del territorio e attività di formazione e stage con gli artisti e rivolti ad allievi e studenti delle scuole del territorio.



Città, e non solo, che hanno già risposto con grande entusiasmo alla campagna abbonamenti che si sta avviando spedita verso quota 250 e alla quale – nonostante la chiusura ufficiale - è ancora possibile aderire occupando gli ultimissimi posti rimasti liberi. È ancora possibile abbonarsi inoltre per seguire tutti gli spettacoli di danza, per i quali c'è ancora qualche posto libero in platea. La fase libera dei biglietti ha poi già fatto registrare alcuni “sold out” e anche per i singoli spettacoli la vendita procede a ritmi molto sostenuti.

Il cartellone si aprirà ufficialmente il prossimo primo novembre con Umberto Orsini e “Il nipote di Wittgensetin”.





ORARI?

Teatro Impavidi (mar mer giov sab 9.30-12.30 e giovedì anche il pomeriggio 16-19)?Il Dialma (mar mer giov ven 9.30 - 12.30 o su appuntamento al 3755714205)?I biglietti dei singoli spettacoli saranno invece disponibili anche presso lo IAT Sarzana Turismo e il Teatro Civico della Spezia?o online sul sito Vivaticket.it?Info 3755714205