Special Festival, giovedì 20 febbraio le selezioni dei cantanti con disabilità

Sarzana - Val di Magra - Anffas Onlus La Spezia e Premio Lunezia insieme per la Terza Edizione dello Special Festival che si svolgerà alla Spezia nel mese di maggio presso il Teatro Civico con la collaborazione del Comune della Spezia, Regione Liguria e partner che vorranno sostenere questo splendido evento nato nella nostra città.

Premio Lunezia ed Anffas La Spezia insieme in questo innovativo progetto che non ha precedenti a livello nazionale ed internazionale e vede la partecipazione di cantanti big in coppia con cantanti con disabilità intellettiva. Il progetto vuole evidenziare come la musica sia uno strumento meraviglioso con il quale le persone con disabilità intellettiva possono esprimere le proprie emozioni, le proprie abilità, trasmettendole alle persone che assistono alle loro performance stimolando così le emozioni di ognuno di noi. Andando così a promuovere una concezione della disabilità intesa come “diversa abilità”, sottolineando la possibilità anche per le persone con disabilità intellettiva di raggiungere obiettivi personali, significativi e di gratificazione e favorendo processi di inclusione e socializzazione.



Domani, giovedì 20 febbraio, presso la Sala Dante si svolgeranno le selezioni dei cantanti con disabilità intellettiva provenienti da tutta Italia e che parteciperanno allo Special Festival. I ragazzi provenienti da tutta Italia si daranno battaglia sul palco per conquistare un posto per la manifestazione che si svolgerà a maggio al Teatro Civico.

La giuria sarà composta dall’Assessore Giulia Giorgia, Loris Figoli, Lorenzo Cimino con due alunni del Liceo Musicale Sparavelli Eleonora e Del Santo, Alessandro Pasini, Marco Magi e Loredana D’Anghera Vocalist Coach e Presidente della Giuria.