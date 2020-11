Spazi Fotografici torna su Zoom con 'Mise en place'

Sarzana - Val di Magra - Nuovo appuntamento su Zoom lunedì 23 novembre alle 21 con Spazi Fotografici, l'associazione che a primavera 2020 si è fatta conoscere proprio per i suoi web talk con alcuni dei migliori professionisti italiani. Adesso riprende, prima di tornare alla serie di 'eventi domenicali', con un talk dedicato alla costruzione, alla promozione e alla vendita dei progetti fotografici. Ne parleranno Alessandro Grassani, Teodora Malavenda, Francesco Merlini ed Emanuela Mirabelli: come si legge nella presentazione del talk, “quattro professionisti che, da fotografi o photo editor, lavorano con la fotografia tutti i giorni”. L'intenzione è quella di offrire (al solito) un'occasione per affrontare alcuni aspetti concreti delle rispettive professioni in una conversazione aperta che possa avvicinare gli stessi professionisti ai partecipanti. “Crediamo sia necessario ridurre la distanza tra chi opera quotidianamente con la fotografia e chi mira a farlo, da amatore o professionista. Per questo dopo un primo giro d'interventi, legato ai loro lavori e alle loro esperienze, il talk sarà lasciato agli spunti innescati, alle domande, alle curiosità” - spiega il team di Spazi Fotografici.



“In realtà è da qui che sono nati tutti i nostri talk online quindi non sarà diverso da ciò che abbiamo proposto in precedenza: solo, forse, più mirato e legato all'equilibrio tra professione e autorialità; ai rapporti con il mondo editoriale – entro e fuori Italia, entro e fuori assignments; al macro-tema proposto e poi, in ultimo, certo, se qualcuno lo vorrà, alla masterclass”. Gli ospiti della serata sono infatti i docenti della Masterclass in Visual Narrative proposta dall'associazione e in programma da gennaio 2021 con 6 weekend su Sarzana, alternati a sessioni collettive o one-to-one a distanza. Una vera e propria sfida in tempo di pandemia, ma da affrontare con la stessa fiducia – ci scrivono - ed una buona dose di flessibilità. Il programma, rivisitato dopo la prima edizione (durata quasi 12 mesi proprio causa lockdown), si rivolge a chi desidera consolidare il proprio metodo di lavoro e le proprie abilità lungo tutto il processo creativo, produttivo, progettuale: dalla costruzione alla promozione della storia. È consigliato per tutti coloro che, avendo già una base tecnico-teorica, desiderano ora mettersi alla prova ed entrare nel mercato fotografico o consolidare la propria posizione all'interno di questo stesso panorama.



L'evento sarà quindi un'occasione per conoscere chi effettivamente seguirà i partecipanti della masterclass. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Francesca (info@spazifotografici.it – 3662075313) e consultare il sito www.spazifotografici.it/masterclass, dove è già pubblicato il programma. L'evento di lunedì 23 novembre nasce comunque come appuntamento indipendente capace di dare spunti concreti e preziosi anche a chi non ha l'esigenza di seguire un simile programma. Per partecipare è necessario registrarsi (gratuitamente) al link: https://forms.gle/8rcNztmaA2ucJe886.