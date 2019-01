Spazi Fotografici si presenta: giovedì 17 gennaio porte aperte al Talent Garden Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Porte aperte giovedì 17 gennaio al Talent Garden Sarzana per entrare nel mondo di Spazi Fotografici, Scuola e Laboratorio di Fotografia. Il progetto, oggi sempre più realtà, è infatti pronto a raccontarsi dalle 18.30 per una visita della sede e la presentazione con gli stessi docenti delle attività e dei primi corsi in partenza.

Fotografia digitale e analogica, storia della fotografia e stato dell'arte contemporanea, postproduzione avanzata e ideazione di progetti convenzionali e non da realizzare in tutoraggio per esporli, a fine programma, in mostra: questi i piani di formazione e produzione fotografica preparati dal team della Scuola nei corsi che, da fine gennaio e inizio febbraio, si articoleranno principalmente in fine settimana – con lezioni e laboratori, uscite fotografiche e visite, teoria e pratica, costruzione dei portfolio con revisione periodica. Con Paolo Barbaro, Luca Andreoni, Giulia Ferrando e poi Davide Marcesini, Marco Tagliafico, Alberto Morici, Gianluca Catzeddu, ossia alcuni dei migliori professionisti in Italia, e Marta Rosellini a garantire assistenza. Un'offerta ricca per offrire, tramite i necessari strumenti, il giusto approccio alla cultura fotografica e dare agli allievi la possibilità di dare forma alla propria conoscenza e alla propria idea d'espressione visiva, contribuendo allo stesso tempo alla ricognizione per immagini del territorio che si abita.

Oltre a questo, come si diceva, sarà presentato nel complesso il progetto di Spazi Fotografici come centro di fotografia. Saranno presentate le attività e saranno presentate la biblioteca e la camera oscura, luoghi in progress, ma pensati proprio per chi usufruendone e frequentandoli contribuirà alla costruzione del nuovo polo di divulgazione fotografica. L'evento è gratuito e terminerà, da tradizione, con un aperitivo. Per informazioni è possibile contattare lo staff via email all'indirizzo corsi@spazifotografici.it o lo stesso Davide Marcesini al numero 3711728121.

Anticipazioni via @spazifotografici su Instagram e Facebook.