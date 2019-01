Spazi Fotografici punta sui giovani: borse di studio agli under 25 per i primi corsi

Sarzana - Val di Magra - Sono a oggi due i posti in palio per i giovani appassionati di fotografia che vorranno partecipare ai corsi di Spazi Fotografici: un'opportunità unica e fortemente voluta dal direttore della Scuola Davide Marcesini per il nuovo e stimolante progetto di formazione, divulgazione e produzione nato al Talent Garden di piazza Dino Ricchetti in collaborazione con Doc Creativity.



La possibilità offerta è quella di frequentare gratuitamente i primi due corsi: “Tecnica analogica e digitale” tenuto da Marco Tagliafico, Gianluca Catzeddu, Alberto Morici e lo stesso Marcesini, e “Elementi del linguaggio fotografico” tenuto da Paolo Barbaro, Luca Andreoni e Giulia Ferrando. Due percorsi completi, teorici e pratici, di taglio accademico, per entrare nel mondo della fotografia al fianco di alcuni dei migliori professionisti italiani: dai fondamentali tecnici e dai più importanti riferimenti storici alla padronanza di strumenti digitali con uno sguardo contemporaneo sul mondo della fotografia tra progettazione ed editing, lezioni e laboratori, uscite, visite ed incontri. Ogni corso darà luogo a progetti personali innovativi, da esporre in modi non sempre convenzionali. È questo, in sintesi, ciò che offre Spazi Fotografici: una nuova realtà capace di educare all'arte visiva secondo solide direttrici che partano dai fondamenti fino alle tendenze attuali, con la possibilità concreta di crescere ed esprimersi, lavorando sul territorio al fianco di autori esperti.



Ai giovani interessati il compito di candidarsi: per farlo basterà inviare entro il 22 gennaio un'email all'indirizzo corsi@spazifotografici.it completa di nome, cognome e “motivazione”. Il 25 gennaio saranno comunicati i nomi selezionati che avranno la possibilità di accedere ai corsi e di usufruire di tutti i benefit concessi da Spazi Fotografici: accesso alla biblioteca e alla camera oscura, tutoraggio e assistenza online. Così Davide Marcesini: “Abbiamo voluto puntare sui ragazzi perché sappiamo quanto sia importante avere buoni stimoli e strumenti giusti per guardare e orientarsi nel mondo di oggi stravolto da continui input visivi. La fotografia è un ottimo strumento per capire l'ambiente circostante e noi stessi, un'arte che può aiutarci a comunicare e 'resistere' in un tempo che sempre più necessita di uno spazio per le proprie passioni, ma anche per rivalutare “connessioni non-virtuali” tra persone e luoghi. Siamo felici dei feedback ricevuti dagli Istituti locali che da subito si sono mostrati aperti e interessati a conoscere e far conoscere il progetto di Spazi Fotografici: grazie a queste collaborazioni potremmo costruire, al fianco degli stessi ragazzi, nuovi percorsi di senso fotografici a lungo termine”.



Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la scuola via email all’indirizzo corsi@spazifotografici.it e al numero 3711728121, oltre che visitare le pagine social @spazifotografici e il sito www.spazifotografici.it.