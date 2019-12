Spazi Fotografici chiude l'anno con Marco Signorini

Sarzana - Val di Magra - È in programma giovedì 12 dicembre alle 18:30 il nuovo appuntamento di Spazi Fotografici con una conversazione in ed oltre la fotografia aperta a tutti. Al Talent Garden Sarzana di piazza Ricchetti, con ospite Marco Signorini, sarà un'occasione per approfondire la sua produzione e ricerca artistica, fra evoluzioni e deviazioni (quasi) radicali. L'autore, docente all'Accademia di Belle Arti di Carrara, artista e curatore, Marco Signorini - di Bagno a Ripoli - vive a Firenze. Nel 1996 è stato invitato a Passaggi, a cura di Antonella Russo per Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. In seguito ha lavorato per il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo con Idea di Metropoli (2002) e Ricordami per sempre (2011), entrando a far parte della collezione permanente. Con Linea di Confine per la Fotografia di Rubiera ha realizzato Mother Way (2001) e Luoghi della cura (2005) presentati nella collettiva Trans Emilia al Fotomuseum di Winterthur e al SK Stiftung Kultur di Colonia.



Con Damiani Editore ha pubblicato i libri Echo (2007) e EarthHeart (2011). Nel 2009 ha partecipato al Premio nazionale Arti Visive Città di Gallarate e al Festival Fotografia Europea, oltre ad aver presentato ((RA)), sua prima mostra personale alla Galleria Metronom che lo rappresenta. Nel 2011 ha preso parte invece alla collettiva Padiglione Toscana al Centro per l'Arte Contemporanea Pecci di Prato. Nel 2012 la sua seconda mostra personale EarthHeart presso Metronom Fuorimappa è stata presentata al Centre d'Art Nei Liicht, Dudelange in Lussemburgo. Nel 2015 viene inserito fra gli artisti di Imago Mundi-Praestigium Italia nella collezione di Luciano Benetton.



Nell'evento in programma racconterà degli inizi della sua carriera come della sperimentazione attuale. Affascinato dalle direzioni prese (o ancora da tracciare) dal linguaggio dell'immagine gioca con la realtà e con la sua rappresentazione in cerca di domande e prospettive altre. Il suo talk si inserisce nell'attività di ricerca e approfondimento del polo sarzanese: in quella sede sarà presentata la rassegna in programma nel 2020 con alcuni dei migliori professionisti e autori del Paese.