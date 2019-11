Spazi Fotografici, Marcesini e Petracci presentano il nuovo corso base

Sarzana - Val di Magra - È in partenza dal 2 dicembre il nuovo corso di fotografia "base" di Spazi Fotografici, in programma al Talent Garden Sarzana - di lunedì - con i fotografi professionisti Davide Marcesini e Marco Petracci. Un percorso aperto a tutti, pensato per chi desidera avvicinarsi alla fotografia o perfezionare la propria pratica e conoscenza di tecniche e strumenti, in otto lezioni settimanali, tre uscite guidate e una giornata di revisione dei lavori realizzati. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato e gli allievi potranno presentare in portfolio i loro scatti. Il programma si unisce alle serate di cultura fotografica proposte, sempre al Talent Garden, ogni mercoledì e arriva in parallelo alla masterclass (avanzata) in partenza da fine mese con 6 professionisti. Questi sono gli ultimi giorni utili per iscriversi: maggiori informazioni al sito www.spazifotografici.it, al numero 3711728121 (Davide Marcesini), alla mail info@spazifotografici.it.