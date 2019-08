Soffitta e Calandriniana al via fra stendardi rinascimentali

Sarzana - Val di Magra - Un arredo urbano ad hoc accompagnerà la 55esima edizione de “La Soffitta nella strada”. Grazie anche al contributo dei commercianti la nostra città dal 3 al 18 agosto accoglierà i turisti e i visitatori del mercatino antiquario più importante della Liguria “vestita” con stendardi d'ispirazione rinascimentale: un percorso urbano di oltre 200 vessilli che da Porta Parma, passando lungo via Bertoloni e la centralissima via Mazzini, coinvolgerà tutto il centro storico.

Tessuti colorati e fantasie punteggeranno strade e piazze a simboleggiare lo stretto legame tra storia e mestieri artigiani, rafforzando il ruolo e il valore del patrimonio artistico di Sarzana, oltre a quello manifatturiero e artigianale che caratterizza l'unicità delle botteghe delle vie degli antiquari.



Un'ambientazione che farà, come detto, da cornice alla Soffitta la cui inaugurazione è prevista per sabato 3 agosto alle ore 18 sul sagrato della chiesa di Sant'Andrea alla presenza del sindaco Cristina Ponzanelli e dell'assessore al turismo Roberto Italiani; a seguire alle 18.30 taglio del nastro per la Calandriniana, la rassegna dedicata alla arte pittorica realizzata su tele di grandi dimensioni. Alle ore 19 presso la Fortezza Firmafede vernice per la mostra “Sarzana illuminata” con tele del '700 esposte nel complesso mediceo e introdotte dalla presentazione del professor Pierluigi Carofano.