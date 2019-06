Slow Food festeggia l’entrata dell’Agriturismo La Burlanda nella guida Osterie d’Italia

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 13 Giugno la condotta Slow Food di Sarzana Lerici e Val di Magra e la Condotta della Lunigiana festeggiano insieme l’entrata dell’Agriturismo La Burlanda all’interno della guida Slow Food Osterie d’Italia con una cena a base di piatti della tradizione e materie prime provenienti dal territorio e dall’azienda agricola stessa.

Occasione per assaggiare anche il Pan testat, piatto dai sapori antichi, che si è aggiudicato il 2° posto in occasione del concorso “Appennino Gastronomico – Menu’ A Km0” nel 2016.

La guida gialla di Slow Food da 30 anni identifica i luoghi dove non solo si mangia bene ma si sta bene. Luoghi popolari dove le materie prime del territorio sono proposte in piatti che guardano a tradizioni antiche a un prezzo accessibile a tutti. Luoghi fatti innanzitutto di persone e di storie.

Per prenotazioni e maggiori informazioni: Agriturismo La Burlanda 333 62442525