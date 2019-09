Sipario su ParallelaMente, le coordinatrici: "Grazie a tutti"

Sarzana - Val di Magra - “Con l’arrivo di una tastiera portata a braccio fino all’Open Mic di ieri sera al Torrione Genovese, si è conclusa anche quest’edizione di parallelaMente, che è stata, in tutti i sensi, un’edizione da urlo”. Così le tre coordinatrici della rassegna off che da sei anni nei giorni del Festival della Mente riunisce artisti e progetti creativi del territorio.

“Grazie prima di tutto ai meravigliosi artisti – dicono Francesca Giovannelli, Elisa Palagi e Virginia Galli - cuore pulsante della rassegna, che ci hanno consegnato in mano il loro lavoro con amore, fiducia e disponibilità. Grazie al pubblico, che con attenzione e pazienza ha cercato di entrare nello spirito delle novità dell’edizione di quest’anno, premiando con la sua presenza costante l’impegno nostro e dei collettivi artistici. Grazie a tutte le persone che ci hanno sostenuto e che hanno creduto nel progetto, cercando il più possibile di spianare la strada al suo decollo. Grazie agli amici e a tutti quelli che in questi giorni ci hanno fatto sentire la loro presenza e la loro stima. Si chiude il sipario su quest’edizione – concludono - ma non si interrompe il lavoro instancabile degli artisti e delle artiste di Sarzana e dintorni, vera vena d’oro del nostro territorio, che non aspetta altro che essere scoperta e valorizzata. Evviva parallelaMente! Evviva Sarzana! Evviva l’arte!”.