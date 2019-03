Sicurezza degli Impavidi, Ponzanelli: "Presto autorizzazione definitiva"

Nel corso della presentazione del progetto "Ricorda il tuo teatro" il sindaco ha toccato anche il tema dei lavori.

Sarzana - Val di Magra - "Per la prima volta dopo moltissimi anni il teatro è aperto in virtù di una autorizzazione amministrativa vera e propria e non di un'ordinanza sindacale con la quale si sopperiva ai deficit di natura amministrativa". Cristina Ponzanelli lo ha ricordato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Ricorda il tuo teatro", ideata da Marianna Zannoni e promossa con il comitato di indirizzo degli Impavidi in vista dei 210 della fondazione della struttura sarzanese che saranno celebrati il 9 settembre prossimo.



“Abbiamo avviato un percorso – ha proseguito il sindaco – e andiamo avanti in questa direzione. Negli ultimi mesi abbiamo adempiuto ad oltre 32 prescrizioni dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza nell'ottica di arrivare al più presto alla definizione di questa pratica con un'autorizzazione che sarà finalmente definitiva e non avrà più bisogno di alcun intervento”.

Un percorso che dunque prosegue di pari passo con l'attività culturale del teatro gestito dall'associazione “Gli Scarti” e che come detto a settembre taglierà il ragguardevole traguardo dei 210 anni dalla fondazione da ricostruire anche grazie al progetto presentato oggi. “Chiediamo ai sarzanesi – ha spiegato Zannoni - di aiutarci a completare la storia degli Impavidi con fotografie, biglietti di ingresso e locandine che in tutto questo tempo sono rimaste magari in vecchi bauli. Noi aggiungeremo una ricerca scientifica ed accademica grazie all'archivio comunale e alla stampa periodica. Tutto il materiale sarà raccolto dall'Urp, digitalizzato e restituito a meno che qualcuno non decida di donarlo per creare un fondo di archivio. Si tratta – ha sottolineato – di un progetto in divenire che potrebbe poi portare ad una mostra o ad un volume. Da storica del teatro – presso l'Università Ca' Foscari di Venezia – sono convinta che verranno fuori documenti e storie molto interessanti, tutti potranno partecipare alla ricostruzione storica degli Impavidi”.



“Questa iniziativa – ha aggiunto Alessandro Maggi del comitato di indirizzo – ci fa pensare al concetto meraviglioso per cui lo spettacolo non si chiude al termine della rappresentazione ma entra nelle case e nella memoria delle persone. Grazie anche all'ottimo rapporto con collaborazione con il gestore vogliamo far crescere il patrimonio culturale di Sarzana”.



“Chiediamo a tutti i sarzanesi una prova d'amore – ha concluso Ponzanelli – possono cogliere l'opportunità di contribuire a caratterizzare ancora di più il nostro teatro e il suo radicamento nella nostra storia”.



L'Ufficio Relazioni con il Pubblico avrà il compito di interfacciarsi con i cittadini che vorranno mettere a disposizione i documenti in loro possesso; inoltre è stata attivata la casella di posta elettronica teatroimpavidi.storia@comunesarzana.gov.it dove chiedere o fornire informazioni e a breve verrà aperta anche una sezione dedicata sul web site dell'ente. Per informazioni è anche possibile telefonare ai seguenti numeri 3272460541 – 0187614300.