Sarzana - Val di Magra - Ci sarà spazio anche per la notte di Capodanno all'interno del programma del Natale di Sarzana presentato questa mattina dagli organizzatori Sabatino e Degli Innocenti con l'assessore al commercio Italiani (QUI).



La notte del 31 dicembre infatti in piazza Matteotti si rivivrà l'epopea della storica discoteca “Alhambra” luogo di culto per chi ha vissuto sul dancefloor gli anni Ottanta e Novanta. Ai già confermati Riccardo Cioni, Mc Replay e Kris Dam si aggiungeranno infatti altri ospiti che contribuiranno a ricreare l'atmosfera del “Tempio della musica” di via Landinelli.

Ma questo non sarà l'unico evento della notte di San Silvestro perché l'amministrazione comunale sta lavorando per aggiungere altri eventi per rendere ancora più ricca e partecipata la serata dell'ultimo dell'anno.