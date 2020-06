Seconda serata di Teatrika con il monologo di Sicani

Sarzana - Val di Magra - Dopo l’ottimo inizio di sabato ecco la seconda serata di spettacolo al Festival Nazionale Teatrika, martedì 30 giugno 2020 alle 21:30, il bravissimo monologhista Salvatore Stimolo, formatosi alla scuola di Teatro Grock di Milano, e già allievo di José Manuel Serrantes Cristal, porterà in scena “Sicani” da lui scritto e diretto, una produzione Compagnia Andronauti GTR – Grok Factory : "Sicani è un viaggio a ritroso di un uomo che fu adolescente 35 anni fa, afferma l’attore, nel quale porto a galla l’amore per la mia terra, in maniera ironica simpatica ed emozionante, il calore della sua gente, i colori e gli amori". Questo monologo pluripremiato è un viaggio interiore, in 50 intensi minuti, di un cittadino del mondo, senza quei confini che l’essere umano ha imposto. Sicani indaga l’emigrazione, vissuta in prima persona da quell’adolescente che alla fine degli anni settanta lo catapulta al centro del suo futuro. Un futuro a cui far riferimento e che a volte, in età adulta, riesce a modificare la visione del tema. Una ricerca continua di risposte, un ’immaginario di reazioni mai vissute. Un riportare a galla l’amore condito dalla drammaticità della vita. L’attaccamento alle proprie origini, che funge da “stimolo” per continuare a navigare.

Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra, nell’area verde del centro sociale polivalente di Via Carbonara 32 - 19033 Castelnuovo Magra. In caso di pioggia lo spettacolo è spostato alla sera seguente.

Dalle 19:30 è possibile consumare apericena, solo su prenotazione al numero 3475454359

Nel rispetto delle direttive anti pandemia, l’ingresso è solo su prenotazione via WhatsApp al numero 3358254436, l’accesso all’area teatro è consentito esclusivamente se muniti di mascherina, nel rispetto del distanziamento fisico di metri 1, con punti di igienizzazione mani. I posti a sedere saranno distanziati e limitati a n.140.