Scocca il Natale a Sarzana: "Luminosa e orgogliosa della sua storia cristiana"

Sarzana - Val di Magra - "L'edizione 2019 del Natale sarzanese sarà un'esplosione di luci, colori e atmosfera. Le vie e le piazze della nostra città si accenderanno di colori, di musica e di proposte culturali che renderanno caldo e accogliente il centro storico e i quartieri, rallegrati dalle voci festanti dei bambini affascinati dalla magia di trampolieri, mangiafuoco e folletti". Così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli stamani ha aperto la finestra sul cartellone natalizio della capitale della Val di Magra. "Dopo il successo dello scorso anno, l'amministrazione ha lavorato a un programma ricco e coinvolgente, con l'obiettivo ambizioso di restituire al pubblico l'immagine di una città legata alle sue radici e alla sua tradizione ma al contempo fiduciosa nel futuro e nel suo tessuto commerciale", ha aggiunto l'assessore Roberto Italiani. Taglio del nastro sabato 30 novembre, festa di Sant'Andrea, patrono cittadino, con l'accensione delle luminarie, alle 19, alla presenza del presidente Toti: ben 7.500 metri lineari di luci che accenderanno di magia il tessuto del centro storico. Lo stesso giorno inaugurerà il villaggio di Babbo Natale in Piazza Matteotti, che tutti i giorni garantirà animazione per i più piccoli. Le vie del centro storico saranno vive e ricche di musica ed eventi con il Teatro degli Impavidi che si confermerà, ancora una volta dopo la recente apertura e successivo rilancio, centro propulsore della vita culturale del territorio. Ad esempio ospitando sabato sera alle 21.00 lo spettacolo 'Weird World', presentato stamani a Palazzo civico da Fabio Modica e Tinna Hoffman della scuola The Best Dance. "Un musical dalle atmosfere timburtoniane che racconta il riscatto di alcuni ragazzini vittime di bullismo", hanno raccontato affiancati da Federica Priami, Andrea Mecacci e Nicolò Castagnini, giovanissimi ballerini che saranno in scena assieme a un altra ventina di talenti tra i 9 e i 23 anni. I biglietti, dai 13 ai 18 euro, sono stati cannibalizzati, ma qualche posto libero ancora c'è.



Il ricco calendario natalizio dedica particolare attenzione a bambini e famiglie: tante infatti sono le attività e gli spazi di divertimento in aree distinte del territorio pensate per i più piccoli, e ai giovanissimi guardano anche occasioni come 'La Fiaba Bianca' e il suo connubio di arpa e bolle di sapone, la parata sui trampoli, Jack Frost, lo spettacolo di magia 'The Heart Illusion Magic Show', nonché il menzionato 'Weird World'. Tante anche le proposte per i grandi a partire, da quelle enogastronomiche del Mercatino regionale piemontese, a quelle per appassionati di antiquariato con un mercato dedicato e La Soffitta nella Strada edizione natalizia, passando per il Mercato della Via Francigena. L'apertura straordinaria del quattrocentesco Oratorio di Santa Croce accoglierà l'esposizione dei già apprezzati presepi storici dei Fratelli Capuano di San Gregorio Armeno, mentre al palazzo arcivescovile sarà esposta la seicentesca scultura lignea di Sant'Andrea di Ercole Ferrata, allievo del Bernini, che sarà presentata domenica 1 dicembre alle ore 16. Iniziative, quest'ultime, come si legge nella nota diffusa dall'ente, sono figlie "una sinergia tra Comune e Diocesi tesa ad aprire spazi altrimenti chiusi durante l'anno allo scopo di promuovere il patrimonio artistico della tradizione cristiana su cui fonda le radici la nostra città". A Palazzo Bonaparte sarà allestita la mostra fotografica 'Vitrines et Métiers' di Didier Lucas, dedicata all'esercito napoleonico, alle sue armi, uniformi e curiosità. Sarà arricchita da una conferenza di approfondimento a cura di Mauro Vittozzi. Non poteva mancare la proposta musicale: al Teatro degli Impavidi andranno in scena 'Accarezzami l'anima' di Giovanni Nuti, il concerto di beneficenza del Four Steps Choir, il concerto sinfonico di fine anno dell'Orchestra Instabile di Arezzo.



E questi sono soltanto alcuni tasselli del fittissimo programma, che la sindaca Ponzanelli ha commentato così in chiusura di conferenza: “Natale accende le sue luci e Sarzana veste il suo abito di gala, preparandosi ad accogliere turisti, cittadini e curiosi. Dopo il successo dell'anno scorso – ha affermato – abbiamo lavorato per riproporre ancora una volta l'immagine di una Sarzana luminosa, attrattiva, orgogliosa della sua storia cristiana ma capace e desiderosa di proiettarsi al presente e al futuro. Grazie a tutti coloro che hanno creduto e credono a questa visione ambiziosa di Sarzana, che possa finalmente rialzarsi dopo un lungo periodo di sonno, cominciando dai nostri commercianti, da chi ha lavorato ad ognuna delle tantissime iniziative che si incroceranno nella nostra città, agli sponsor privati che ci hanno sostenuto e ai partner istituzionali come la Regione Liguria, che sta riscoprendo Sarzana come una vetrina. Per Capodanno, grazie a una proposta dedicata capace di promuovere gli artisti locali ma anche di guardare a un pubblico decisamente eterogeneo e competente, prevediamo di attirare un importante afflusso dalle realtà vicine e anche dalle regioni confinanti".



Tutti i prossimi eventi sarzanesi a questo link: www.comunesarzana.gov.it/eventi.html