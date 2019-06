Sciamanesimo al Diocesano, l'originale connubio incanta il pubblico

Sarzana - Val di Magra - Pomeriggio per molti versi sorprendente quello di venerdì al Museo Diocesano di Sarzana. Non si presentava l'acquisizione di una nuova opera, né il restauro di un dipinto sottratto all'oblio, né si inaugurava una mostra temporanea. No. Si parlava dello sciamano. L'antropologo spezzino David Bellatalla, che vive da anni in Mongolia, insegnando all'Università di Ulan Bator, ha illustrato al numeroso pubblico presente cos'è lo sciamanesimo, quell'insieme di credenze, pratiche religiose, tecniche magico-rituali, estetiche ed etnomediche riscontrabili presso diverse civiltà del mondo. Ed ha catturato l'attenzione di tutti, a dispetto dello sguardo scettico con cui dall'alto lo guardavano i personaggi dei dipinti fiaselleschi.

E la sua iniziativa di creare in Mongolia un centro di accoglienza per Bambini di Strada ha rivelato come la solidarietà sia una chiave di lettura capace di mettere in relazione il messaggio cristiano, la salvezza divina, di cui il Museo Diocesano è scrigno e strumento di divulgazione e la profonda conoscenza della natura e l'aspirazione a provocare la salvezza umana di cui è riconosciuta la facoltà ad alcuni privilegiati presso talune civiltà soprattutto asiatiche. Il relatore è stato accompagnato da alcuni intermezzi musicali del musicologo Luciano Bosi, al tradizionale tamburo dello sciamano.