Sarzana, vanno sistemati i reperti spuntati dai lavori del campetto

Sarzana - Val di Magra - Grande festa l’altro sabato a Sarzana per l’inaugurazione, presieduta dal vescovo, del nuovo campo giochi della parrocchia di Santa Maria Assunta, del tutto rinnovato insieme all’adiacente oratorio. Si conclude così un lungo percorso iniziato sin dall’indomani della guerra mondiale, quando il parroco di allora monsignor Giacinto Bertonelli si trovò di fronte all’esigenza di ricostruire edifici e terreni distrutti dai bombardamenti. Nacque così negli anni Cinquanta, insieme a molte altre strutture, il mitico “campetto”, in grado di accogliere non solo i ragazzi della parrocchia, ma quelli di tutta la città ed anche di altre zone. Il passare dei decenni rese necessaria un’ampia ristrutturazione, anche per adeguare l’impianto a tutte le nuove norme di sicurezza. La “storia” del campo di Santa Maria è stata ricordata dal parroco attuale monsignor Piero Barbieri, che ha ricordato commosso i suoi predecessori (oltre a Bertonelli anche monsignor Dino Faccini) e i tanti benefattori e collaboratori della parrocchia. A sua volta, l’avvocato Roberto Bottiglioni ha ripercorso le vicende più recenti, con la necessità di sistemare reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi e con l’accordo con il Comune per “ospitare” la vasca di prevenzione incendi del vicino teatro Impavidi. Tra gli interventi, anche quello del sindaco Cristina Ponzanelli, che ha ricordato quando nella sua infanzia veniva lei stessa ad assistere alle gare del “campetto”. Il vescovo Luigi Ernesto Palletti, ha voluto sottolineare come un oratorio e un impianto sportivo parrocchiale siano “per tutti”, perché tutti “si cresce”, ed abbiamo bisogno di crescere bene. Monsignor Palletti, prima che si desse il via alla partita di calcio inaugurale, ha poi benedetto e scoperto una statua di Maria, posta per così dire a guardia e protezione dei nuovi impianti.