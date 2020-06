Sarzana, torna il piacere della lettura con la 'Libroterapia'

Sarzana - Val di Magra - Torna a farsi sentire con forza la voce dei libri e dei lettori con l'evento "Verso i libri per strada", che anticipa una riprogrammazione dell'evento spostato da giugno, quando era in programma, soltanto a causa dell'emergenza epidemica. L'omonima associazione organizza intanto per sabato 11 luglio un doppio appuntamento - alle ore 10 e alle ore 19 - con la 'Libroterapia' del libraio e animatore Sergio Guastini: l'incontro, che costituisce il primo laboratorio di ascolto per bambini in Liguria dopo il lockdown, si svolgerà nell'atrio del palazzo Civico ed è aperto a 14 bambini dai 4 ai 7 anni (accompagnati da un genitore) la mattina ed altrettanti nel pomeriggio (obbligatoria la mascherina per gli adulti ed i bambini sopra i 6 anni). Nel rispetto di tutte le disposizioni sul contingentamento dettate delle autorità pubbliche è obbligatoria pur con l'ingresso gratuito la prenotazione all'indirizzo guastinisergio@libero.it.