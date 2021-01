Sarzana terza nel contest della Regione sulle migliori luci natalizie

Sarzana - Val di Magra - L'assessore al commercio e al turismo di Sarzana Robero Italiani ha partecipato questa mattina a Genova alla premiazione del contest della Regione sulle luci natalizie. Sono stati infatti 219mila i voti e più di un milione le visualizzazioni per i 32 Comuni liguri partecipanti all'iniziativa su Facebook che ha accompagnato i liguri durante le festività natalizie, facendo conoscere non solo i borghi e le località della nostra regione, ma anche le bellezze delle illuminazioni allestite, tra costa, città ed entroterra.



Alla fine la vincitrice è stata Genova, che ha battuto sul filo di lana Chiavari in una combattutissima finale, con 5400 voti a 5100. Al terzo posto si è classificata Sarzana. Menzione speciale per Santo Stefano d’Aveto, perla dell’entroterra levantino e località sciistica, che ha ottenuto il maggior numero di voti in rapporto alla popolazione: 1300 reazioni su 1065 abitanti.

Tutti i quattro comuni riceveranno il premio messo in palio da Regione Liguria, un video col drone da utilizzare per promuovere i rispettivi territori, mentre le due finaliste hanno ricevuto anche un riconoscimento simbolico.



“Certo, si tratta di un gioco, e forse per questo ogni gara è particolarmente appassionante e scatena le varie ‘tifoserie’ – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – ma è anche un modo per far conoscere le bellezze della nostra regione. Sappiamo bene quanto i social media siano diventati centrali non solo nella comunicazione ma anche nella promozione turistica e nella valorizzazione del territorio. Anche iniziative come questa fanno la loro parte nel più ampio piano di promozione della Liguria, a cui continuiamo a lavorare nonostante la pandemia e il blocco degli spostamenti: il nostro obiettivo è farci trovare pronti per la ripartenza, sapendo che la Liguria ha tutte le carte in regola per essere protagonista a livello nazionale e internazionale”.

“Innanzitutto voglio fare i complimenti a Genova che ha vinto e anche a tutte le altre città e paesi che hanno partecipato – aggiunge l’assessore al Turismo Gianni Berrino - Queste gare testimoniano che il simpatico campanilismo che c'è tra i nostri territori produce risultati positivi come la volontà di promozione dei Comuni in grave sofferenza per il momento storico che stiamo vivendo. I social network, in questa situazione di stallo dovuta alla pandemia, sono un veicolo importantissimo per far conoscere a tutto il mondo le bellezze della nostra regione in modo che, quando questo orribile momento sarà terminato, tanti turisti possano scegliere la Liguria come meta delle loro vacanze. Siamo sicuri che sarà così perché i dati degli arrivi dei turisti prima dell'emergenza sanitaria erano nettamente in crescita”.