Sarzana si prepara per il bicentenario della morte di Napoleone. Covid-19 permettendo...

Sarzana - Val di Magra - Con delibera n.328 la Giunta comunale di Sarzana ha approvato la “realizzazione di iniziative culturali turistiche in concomitanza con il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte”.



“L’Amministrazione comunale di Sarzana partecipa a diverse reti formali che coinvolgono vari soggetti nazionali e internazionali e tra le quali riveste particolare importanza la collaborazione con la Federazione Internazionale delle Città Napoleoniche e con Le Souvenir Napoléonien, che nel corso degli anni ha portato, tra l'altro, alla realizzazione in Sarzana di rievocazioni storiche ed iniziative collaterali di grande spessore culturale con ingente presenza di pubblico come il Napoleon Festival - si legge nell’atto-.

Il Comune di Sarzana inoltre è stato tra i partners del progetto Bonésprit, che nel 2011– 2012 ha prodotto, nell'ambito del FESR – programma Marittimo Italia – Francia, varie iniziative di valorizzazione, segnalando tra l'altro vari luoghi di interesse napoleonico sul territorio sarzanese e più in generale nella provincia della Spezia e che il tema della presenza storica della famiglia Bonaparte a Sarzana risulta particolarmente sentito in concomitanza con l'anno delle celebrazioni napoleoniche (5 maggio 2021), compatibilmente con la normativa anti-Covid attualmente in vigore e con i provvedimenti di successiva emanazione è intenzione dell’Amministrazione realizzare una serie di iniziative connesse al bicentenario della morte di Napoleone, dando atto che, nel caso in cui nel periodo considerato (maggio 2021) dovessero essere ancora in vigore restrizioni tali da impedire la realizzazione di iniziative in presenza, si darà corso almeno alla organizzazione di una giornata di studi napoleonici in modalità online mentre, se la normativa lo consentirà, si procederà all'organizzazione di eventi con presenza di pubblico quali l'esposizione di cimeli napoleonici e/o iniziative di rievocazione storica in costume e/o letture animate di testi letterari e/o storici”.



Nella delibera la Giunta sarzanese ha previsto anche la realizzazione di ulteriori iniziative nel corso del mese di settembre 2021, oltre a richiamare la Call for ideas per l'anno 2021, nell'ambito della quale sicuramente vi saranno operatori culturali che elaboreranno proposte in qualche modo collegate alla figura di Napoleone Bonaparte e ai suoi legami con Sarzana.