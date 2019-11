Sarzana scopre l'arte di Felice Tagliaferri grazie al Lions club

Sarzana - Val di Magra - Venerdì alle 18 il Lions Club Sarzana e l’associazione Insieme hanno organizzato un incontro con lo scultore non vedente Felice Tagliaferri nella sala “Quarto piano” di via Landinelli.

Tagliaferri è l’unico scultore vivente accreditato al museo Guggenheim di Venezia e ai Musei vaticani, autore del “Cristo rivelato”, scultura in marmo di notevole bellezza a dimostrazione della sua grande sensibilità artistica.

Durante l’incontro Tagliaferri ha avuto modo di far comprendere al pubblico presente il significato di una sua opera, “La vita”, invitando alcuni dei presenti a toccare l’opera perché a suo parere l’arte per poter essere apprezzata e capita da tutti deve essere toccata.

Il racconto di alcuni aneddoti della sua vita e i progetti futuri che intende realizzare hanno interessato il pubblico che ha avuto così modo di colloquiare con l’artista.