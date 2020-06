Sarzana riparte dalla lirica, piazza piena per la serata col Carlo Felice

Sarzana - Val di Magra - “La musica è vita” è stato lo slogan che ieri sera ha accompagnato l'esibizione dell'orchestra Carlo Felice di Genova in piazza Matteotti, nel primo evento dopo il lockdown. L'appuntamento con la lirica, inserito nel “Sarzana Opera Festival” ha visto infatti esibirsi quindici grandi interpreti e i musicisti dello storico teatro diretti dal maestro Giuseppe Finzi nell'affascinante scenario della piazza cittadina. Non solo un'occasione per sancire il ritorno della cultura e della musica in un'estate che sarà comunque segnata dall'emergenza Covid-19, ma anche un riconoscimento per il Concorso “Spiros Argiris” e il Sarzana Opera Festival che Fiammetta Gemmi e Amici del Loggiato hanno fatto crescere edizione dopo edizione promuovendo talenti e arrivando anche alla collaborazione con la Fondazione Carlo Felice.

La serata, resa possibile da Regione, Comune e sponsor ha così permesso al pubblico in platea e a quello in piedi all'esterno, di godere – fra le altre - delle opere di Verdi e Mozart e di riscoprire la bellezza della musica all'aperto.