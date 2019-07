Sarzana ricorda Primo Levi nel centenario della nascita

Sarzana - Val di Magra - "Voi che vivete sicuri/Nelle vostre tiepide case/Voi che trovate tornando a sera/Il cibo caldo e visi amici:/Considerate se questo è un uomo/Che lavora nel fango/Che non conosce pace/Che lotta per mezzo pane/Che muore per un sì o per un no./Considerate che questa è una donna,/Senza capelli e senza nome/Senza più forza di ricordare/Vuoti gli occhi e freddo il grembo/Come una rana d'inverno./Meditate che questo è stato."



Martedì 30 luglio ore 21 ad ingresso libero presso il Circolo Arci Nave di Sarzana si terrà una serata di riflessione sulla figura di Primo Levi nel centenario della nascita (31 luglio 1919, Torino) in cui verranno affrontate le sue varie sfaccettature di deportato, testimone, letterato, scienziato, ebreo.



Interverranno la Sindaco di Sarzana ed Assessore alla Cultura Cristina Ponzanelli, il Presidente dell'Istituto Spezzino per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea Lorenzo Vincenzi, il Direttore del Museo Audiovisivo della Resistenza delle Province di Massa-Carrara e La Spezia Matteo Delvecchio, con il coordinamento del Presidente Arci Val di Magra Alberto Tognoni.



L'iniziativa rientra nel calendario delle commemorazioni a cura della Fondazione Primo Levi: durante la serata verranno proiettate immagini della vita pubblica dell'autore di "Se questo è un uomo".