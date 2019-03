Sarzana ricorda "La Croce"

Sarzana - Val di Magra - La città vescovile di Sarzana ricorda quest’anno le proprie radici religiose, legate tra l’altro alla croce lignea di maestro Guglielmo, la più antica in Italia, con un “itinerario” di eventi che, iniziati ieri, proseguiranno sino al 5 maggio. L’iniziativa, presentata nei giorni scorsi, è organizzata dall’amministrazione comunale, dalla confraternità di Santa Croce e dall’ufficio Beni culturali della diocesi, diretto da monsignor Paolo Cabano, con il supporto logistico della sezione sarzanese del Museo diocesano. Per l’occasione, il Museo ha realizzato un nuovo allestimento per mettere in risalto alcuni “pezzi” legati al tema pasquale della Croce. Tra gli altri, un’opera dello scultore tedesco Dirk Wilhelm, autore della croce in marmo realizzata per Papa Francesco nel 2018: l’opera presente a Sarzana è uno studio preparatorio, realizzato in alabastro.