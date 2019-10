Sarzana riallaccia i rapporti con la Cina, delegazione del Comune in visita a Lishi

Sarzana - Val di Magra - A distanza di tre anni dall'ultimo viaggio istituzionale, l'amministrazione comunale di Sarzana torna in Cina per consolidare rapporti di amicizia e promuovere alcune delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Ospite del governo della città di Lishi, la delegazione composta dal vicesindaco Costantino Eretta e dal pubblicista Luca Manfredini, partirà il prossimo 8 novembre e farà ritorno il 16.



“Siamo felici di essere stati invitati dalle istituzioni locali – spiega a CdS Eretta – avremo la possibilità di partecipare alla terza edizione della festa internazionale fotografica e alla prima edizione del Forum internazionale della Città dell'amicizia. Il programma sarà ricco di impegni istituzionali e ci porterà ad incontrare i rispettivi governatori della città di Haiyan, Taizhou, Wenzhou e Bohai. Sarà un'occasione per far conoscere la nostra città – aggiunge – e non ci saranno spese per il Comune, la delegazione sarà molto ridotta perché oltre a me ci sarà anche Luca Manfredini che avrà il compito di documentare il viaggio”.



Come detto l'obiettivo sarà anche quello di cogliere l'opportunità per promuovere il nome di Sarzana e alcune delle sue eccellenze: “In accordo con l'assessore Italiani e il sindaco Ponzanelli – sottolinea – illustreremo anche alcune delle iniziative culturali e turistiche della nostra città e avremo l'occasione di portare un po' di prodotti delle aziende locali che meritano di essere conosciute al di fuori dei nostri confini”.



I contenuti turistici e commerciali della visita sono stati illustrati dallo stesso Eretta nel corso dell'incontro tenutosi oggi in sala consiliare alla presenza anche di Miss Wang Lu che ha presentato importanti fiere di settore nelle quali Sarzana spera di poter partecipare nei prossimi mesi. All'incontro sono state invitate, oltre all'Enoteca Regionale, anche una decina di aziende agricole della provincia. “Crediamo molto nella promozione del Made in Italy – conclude Eretta – e in particolare del nostro vino che sarà al centro anche dell'iniziativa promossa dalla Lega sabato mattina alla Sala della Repubblica con l'assessore regionale Mai, il deputato Viviani e il presidente dell'Enoteca Regionale Rezzano”.