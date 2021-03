Sarzana protagonista nel nuovo video di Francesco Tartarini

"Un cuore per vivere"

Sarzana - Val di Magra - Via dei Fondachi, piazza Matteotti e la Fortezza Firmafede sono alcuni degli scorci notturni di Sarzana che impreziosiscono il nuovo video di Francesco Tartarini, girato fra il centro storico e il litorale di Marinella. Le immagini accompagnano il brano “Un cuore per vivere” scritto da Paolo Meneghini. Il musicista spezzino, che ha alle spalle alcuni tour da corista di Max Pezzali, in questo brano ha suonato con Cosimo Zaccaria, Francesco Debernardi, Giuseppe De Pascali, Moreno Antognetti e Alfredo Petroli.