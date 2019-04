Sarzana entra nella guida dei monumenti e partecipa a “Liguri delle arti”

Il sindaco Ponzanelli: "Stiamo lavorando per far conoscere le bellezze del nostro territorio".

Sarzana - Val di Magra - Sarzana entra a far parte del circuito di “Liguria delle Arti”, il ciclo di appuntamenti itineranti organizzato da Teatro Ipotesi in collaborazione con Regione Liguria e il Polo Museale per la Liguria. Nello specifico la città contribuirà mettendo a disposizione la Fortezza di Sarzanello, il complesso monumentale mediceo dove, tra luglio e agosto (la data esatta resta da definire), verrà ospitato uno degli appuntamenti/evento che si caratterizzano per il connubio tra approfondimenti culturali su tematiche artistiche a cura di storici dell'arte e concerti a ingresso libero. Veri e propri “simposi” di bellezza alla scoperta e valorizzazione dei monumenti di cui è seminato il territorio ligure. E Sarzana è fra questi.



“Sarzana - spiega il sindaco Cristina Ponzanelli, che in qualità di assessore alla cultura e al marketing ha proposto in Giunta la delibera di adesione al progetto - è attraversata dalla Storia, che si respira nelle sue strade, tra le sue piazze e osservando i suoi monumenti che ne rappresentano insieme la migliore testimonianza. Entrare a far parte di “Liguria delle Arti” significa far compiere a Sarzana un altro piccolo salto verso quei circuiti capaci di veicolare le bellezze di città come la nostra verso il grande pubblico”.



L'attenzione alla promozione e al marketing storico e culturale di Sarzana non finisce qui. Ancora la Giunta, sempre su proposta del sindaco Ponzanelli, ha concesso il patrocinio e l'impiego dello stemma comunale sulla guida di imminente pubblicazione “Liguria. Guida ai monumenti” a cura della casa editrice De Ferrari per conto del Ministero/Soprintendenza Belle Arti Archeologia e Paesaggio della Liguria: a Sarzana e ai suoi monumenti è stata dedicata una scheda che, attraverso la diffusione della guida, farà conoscere la nostra città a un pubblico sempre più vasto.