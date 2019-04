Sarzana è un fiore d'aprile, fra arte, musica e calcio

L'estate non è così lontana ma intanto Palazzo Roderio imbastisce un fitto calendario di primavera, nella speranza che ponti e meteo portino tanta gente in città.

Sarzana - Val di Magra - Per combattere la crisi del commercio, per dimostrare che si può e si deve ripartire, per avvicinarsi alla stagione calda mettendosi, perché no, in vetrina visto che il turismo è "industria" strana e mutevole e quello che non vale oggi potrebbe, se ben coltivato, spuntare domani. Sarzana si prepara a vivere un'estate intesa sul fronte eventi. Nel frattempo l'amministrazione comunale ha organizzato una serie di manifestazioni anche per la primavera pensando in particolare al periodo dei ponti nel mese di aprile.

Come noto infatti, è iniziata il 30 marzo e prosegue fino al 5 maggio, la mostra diffusa “Nel segno della Croce”, percorso culturale e artistico che si sviluppa fra il Museo Diocesano, la cattedrale e le chiese di Sant’Andrea e San Francesco. Da venerdì prossimo, 19 aprile, la città ospiterà fino al 22 aprile, il torneo giovanile di calcio internazionale “Tatain” organizzato da Tarros-Sarzanese che porterà in città oltre 600 atleti, alcune delle squadre più blasonate d'Europa e migliaia di persone fra tecnici, accompagnatori e familiari.



Dal 20 al 25 aprile i carobi, le storiche vie degli antiquari, ospiteranno la “Soffitta nella Strada” edizione pasquale: sulle bancarelle, come sempre, gli appassionati troveranno oggetti vintage, curiosità e proposte varie.

Dal 25 al 28 aprile sarà il momento dei una delle manifestazioni più apprezzate della primavera: “Atri Fioriti”, festeggia la XXesima edizione con l'apertura dei palazzi gentilizi e, novità di quest'anno, l’allestimento floreale di tutte le piazze cittadine, trasformando il centro storico in meraviglioso giardino capace di valorizzare il tessuto urbanistico sarzanese; quest'anno gli allestimenti svilupperanno il tema della radio, primo strumento di comunicazione di massa.

Dal 28 aprile in piazza De André 1a edizione di “Palco Parlante”, la maratona musical-letteraria che trasformerà via Landinelli in salotto culturale al quale sono chiamati a partecipare, da protagonisti, cittadini e turisti.



Originale proposta per gli appassionati di astronomia: a cadenza bisettimanale, in genere il giovedì sera, la sala del consiglio comunale ospita conferenze a cura della Società Astronomica Lunae; il 24 aprile Alessandra Giannini, climatologa sarzanese che vive e lavora negli Stati Uniti, torna nella sua città natale per approfondire il tema dei cambiamenti climatici. Non potevano mancare le proposte organizzate da vari operatori nelle diverse aree del centro: il 14 aprile intrattenimento in stile anni '60 in via Bertoloni, mentre, nello stesso giorno, piazza Matteotti ospiterà il passaggio della gara di regolarità per auto storico “Terre di Canossa”; il 19 aprile piazza Garibaldi offrirà una lezione di yoga all'aperto, mentre il 28 aprile si svolgerà la tradizionale Camminata sui sentieri della Resistenza a cura dell'Anpi con arrivo in piazza Matteotti. Dunque sono davvero tante e diverse tra loro le opportunità che Sarzana offre ai suoi cittadini e ai visitatori e saranno anche moltissime le occasioni per i fotografi che il 25 aprile si cimenteranno nella “Maratona fotografica Città di Sarzana” per immortalare i momenti più belli e particolari del fitto calendario di appuntamenti in corso ad aprile.