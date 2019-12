Sarzana dice addio allo storico locale "Pazza idea"

Sarzana - Val di Magra - Per alcuni era uno degli ultimi baluardi della musica dal vivo. Per altri un luogo di ritrovo per stare tranquilli sorseggiando un cocktail ricercato. Tutto questo era il Pazza idea a Sarzana che in queste ore ha annunciato sui social network la chiusura. Una decisione che fa soffrire tanti, soprattutto chi lo ha visto e fatto crescere facendolo diventare un punto di riferimento.

Sui social da Pazza idea scrivono: "Dopo 14 anni di amore, passione, ricerca, cocktail, musica il Pazza idea chiuderà i battenti. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato a questa splendida avventura: chi ha lavorato con noi in tutti questi anni, chi ci ha accompagnato con la sua musica, chi ha bevuto i nostri cocktail e ci ha sostenuto , chi ha visto un po' accompagnare la sua vita da questo locale, insomma tutti quelli che hanno vissuto un po' della grande storia del Pazza idea... Grazie di cuore è stato un gran bel viaggio. Confidiamo ancora nella speranza di trovare qualcuno che abbia la voglia e la passione per non far passare il detto "al pazza idea si beve bene. Intanto vi aspettiamo per brindare per l ultima volta ancora insieme questo weekend e lunedì 30 festa di Cciusura".