Sarzana, concerto di fine anno col Rotary. Incasso alla lotta alla poliomelite

Sarzana - Val di Magra - Il 31 dicembre alle 18 avrà luogo al Teatro Impavidi il Concerto sinfonico promosso del Rotary club Sarzana Lerici in collaborazione con l’Amministrazione comunale. "L’intenzione è quella di creare anche per Sarzana un’opportunità di festeggiare la fine d’anno in compagnia della grande musica sinfonica, come avviene in tante città europee", affermano dal Rotary. Protagonista del concerto è OIDA (Orchestra Instabile Di Arezzo), una compagine di circa quaranta elementi, da tempo attiva in Toscana e non solo. A guidarla sarà il Maestro Pasquale Valerio, napoletano attivo oltre oceano, che da molti anni dirige una importante stagione sinfonica nella Florida centrale. Solista nel Quinto Concerto di Beethoven sarà invece Giuseppe Bruno, Presidente pro tempore del Rotary, pianista di chiara fama, docente (e per sei anni direttore) presso il Conservatorio della Spezia. Il programma comprende anche la I Sinfonia di Beethoven e l’Ouverture di “Nozze di Figaro” di Mozart. Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito l’Agenzia Viaggi Castruccio e Assiligure. Sono ancora disponibili biglietti ( € 20-25), acquistabili alla biglietteria del Teatro, allo IAT e online. L’incasso netto è destinato a contribuire al programma internazionale End Polio, che il Rotary International assieme alla

Fondazione Gates e all’ONU ha in questi anni condotto con successo.