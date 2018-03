Sarzana celebra il racconto con "Mi piace corto"

Venerdì e sabato scrittori, librai e critici protagonisti al Teatro Impavidi. Ci saranno anche Andrea Giannoni con l'album "Malacarne" e il Lavoratorio con "Radio Rogna".

Sarzana - Val di Magra - Ha solide radici sarzanesi ma coinvolge autori provenienti da tutta Italia la rassegna letteraria “Mi piace corto” che si terrà venerdì 9 e sabato 10 marzo al Teatro Impavidi. Due giorni interamente dedicati al racconto impreziositi dalla musica di Andrea Giannoni – che presenterà il suo nuovo album “Malacarne” - e dalla collaborazione con Radio Rogna del Lavoratorio Artistico che trasmetterà in diretta le due serate con interviste e incursioni. Un'iniziativa pensata e realizzata dallo scrittore sarzanese Alessandro Zannoni con l'associazione 'Leggere fa male' e il convinto sostegno del Comune.



Sul palco del teatro verranno presentati libri e rispettivi autori con presentatori legati a doppio filo al mondo della letteratura, librai, critici letterari e la direttrice di una rivista specializzata.

“Abbiamo voluto dare spazio ad un tipo di scrittura che in Italia ha lettori appassionati e case editrici ma che viene sempre un po' bistrattato – spiega Zannoni – una manifestazione “popolare” che toccherà temi anche importanti annullando la distanza fra scrittori e pubblico in un'atmosfera molto rilassata. Avremo anche il piacere di ospitare un'eccellenza cittadina come Giannoni e il Lavoratorio Artistico, uno dei punti focali della città, un polo di aggregazione notevole che fa cultura a 360° di cui molti non hanno ancora capito il valore. Ringrazio l'amministrazione per aver creduto in questa manifestazione – aggiunge – da parte nostra c'è stato il massimo entusiasmo e crediamo che questa edizione possa essere un importante punto di partenza”.



“L'idea di questo evento è nata in estate durante l'inaugurazione “Zura Zura” - aggiunge Cavarra – e siamo contenti di poter promuovere una rassegna di questo tipo, così come sosteniamo da tempo l'attività del Lavoratorio Artistico”.

Entrambe le serate saranno ad ingresso libero ed inizieranno alle ore 21.00. Nel foyer del teatro, ci sarà anche una piccola mostra di alcune opere fotografiche di Eleonora Pellegri che ha collaborato con Giannoni per il suo album. L'artista utilizza una tecnica di ripresa fotografica risalente al 1851; le opere esposte sono ingrandimenti su carta argentica delle lastre che illustrano il CD “Malacarne”.



Ecco alcuni nomi tra quelli degli scrittori invitati:

Amleto De Silva già vignettista di Cuore, Smemoranda & via discorrendo, blogger del suo famigerato amlo.it, autore di due saggi di costume Stronzology e Degenerati, entrambi editi da Liberaria, nonché vincitore nel 2000 del premio satira politica di Forte dei Marmi. Luca Ragagnin nel 1995 vi nce il Premio Montale per la poesia; scrive testi teatrali per Lella Costa e Angela Baraldi. Enrico Remmert, scrittore, giornalista per diverse testate nazionali, commediografo, lavora per la tv (camera cafè). Lorenzo Palloni, giovane fumettista e sceneggiatore, famoso in Francia. E ancora: Stefano Domenichini, Emiliano Longobardi, Lorenzo Palloni, Daniele Pignatelli, David Frati, Tiziano Colombi, Manuela Barban ed Elvis Malaj. Testimonial e voce recitante sarà invece Antonia Liskova.