Sarzana celebra il Preziosissimo sangue

Non soltanto una festa religiosa.

Sarzana - Val di Magra - Domenica 27 e lunedì 28 maggio la città vescovile di Sarzana celebra come ogni anno la festa solenne del Preziosissimo Sangue di Cristo, la cui Reliquia si conserva da molti secoli nell’antica cattedrale basilica di Santa Maria Assunta. A partire da domani, e per tutta la settimana, l’ampolla con la Reliquia del Sangue sarà venerata in varie chiese dei territori dell’antica diocesi di Luni – Sarzana: domani alle 17.15 nella chiesa parrocchiale di San Caprasio di Aulla, martedì alle 20.30 in quella di Santa Caterina d’Alessandria a Sarzana, mercoledì alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di San Vincenzo di Ameglia, giovedì alle 20.45 in quella di San Tomaso Becket a Pallerone di Aulla e venerdì, alle 17, in quella di San Martino ad Albiano Magra. Sabato alle 17.30 sarà invece venerata in cattedrale a Sarzana. Domenica prossima, solennità della Santissima Trinità, nel pomeriggio ci sarà alle 17 una Messa per i soci defunti della congregazione del Preziosissimo Sangue e, alle 18, i primi Vespri del Sangue. Quindi, alle 18, uscirà la processione con la Reliquia, portata dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. Questo l’itinerario: via Mazzini (verso Porta Romana), piazza Firmafede, via Mascardi, via Castruccio, via Torrione San Francesco, piazza Matteotti, via Marconi, via Gramsci, via Mazzini. Le famiglie che abitano lungo il percorso sono invitate ad esporre drappi e festoni. Al rientro in basilica, omelia del vescovo e benedizione solenne. Lunedì monsignor Palletti presiederà alle 10.30 la concelebrazione della solennità del Sangue e, alle 17.30, la celebrazione conclusiva per le persone malate della vallata, con amministrazione dell’Unzione degli infermi. I canti durante tutte le celebrazioni saranno guidati dalla cappella “Ferdinando Maberini” diretta da Alessandro Montali.