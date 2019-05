Sarzana aderisce alla Federazione europea delle "Città Napoleoniche"

Via libera dalla giunta Ponzanelli che vuole valorizzare valenza culturale e ritorno turistico delle origini sarzanesi dei Buonaparte. In estate torna anche il "Napoleon Festival".

Sarzana - Val di Magra - Sarà formalizzata domani a Castiglion Fiorentino, in occasione dell'incontro con le località interessate, l'adesione di Sarzana alla Federazione Europea delle città Napoleoniche a partire già da quest'anno nel quale si celebra il 250esimo anniversario della nascita dell'imperatore Bonaparte. Una ricorrenza che sarà nuovamente celebrata anche nel centro storico sarzanese con il ritorno del “Napoleon Festival” dopo l'ingresso nella federazione no-profit attiva dal 2004 che comprende circa cinquanta città europee legate al generale francese la



Fra queste come detto ci sarà anche Sarzana, grazie al via libera che la giunta ha dato alla proposta del sindaco Ponzanelli (titolare delle deleghe alla cultura e al marketing territoriale) e all'assessore al turismo Italiani. “La nostra città – hanno spiegato – ha i requisiti storici necessari per essere iscritta alla federazione, in quanto unanimemente riconosciuta come culla della famiglia Buonaparte poi emigrata in Corsica. L'iscrizione – hanno sottolineato – consentirebbe di cogliere tutte le opportunità derivanti dall'inserimento nel nostro territorio in una rete internazionale trans-europea di prestigio, con il patrocinio del Consiglio d'Europa e con tutti i prevedibili ritorni anche in termini di affluenza turistica. L'adesione risulta quindi di particolare interesse sia per la specifica valenza culturale sia per il valore comunicativo che risulta perfettamente in linea con quanto previsto dal documento unico di programmazione”.



Delle radici sarzanesi di Napoleone si parlerà anche in occasione del convegno che si terrà a Lucca il 4 e 5 ottobre prossimi nel corso del quale interverrà Federico Galantini autore di una biografia sull'albero genealogico della famiglia.