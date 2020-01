Sarzana Opera Festival tutto l'anno con le serate stile Scala

Sarzana - Val di Magra - Tutto esaurito ieri sera al Loggiato di Gemmi per l'incontro con il tenore Francesco Meli (che prima dell'evento ha incontrato la stampa), stella della lirica italiana, reduce dall'acclamata esibizione nel ruolo di Cavaradossi nella Tosca andata in scena in occasione della memorabile prima della Scala di Milano dello scorso 7 dicembre, evento lirico dell'anno celebrato alla presenza del presidente Mattarella.

Dialogando dinanzi al pubblico - oltre centocinquanta i presenti - con il musicologo Giancarlo Landini, il tenore genovese, ormai considerato ai vertici mondiali fra gli interpreti del melodramma, ha raccontato di sé, della sua formazione, dei primi passi della sua folgorante carriera, ma si è anche cimentato con giudizi puntuali e ragionati sui grandi protagonisti del passato, sulle differenze fra ruoli verdiani a ruoli pucciniani, rivelando grandi cultura e sensibilità musicale nonché una notevole disponibilità al colloquio e al confronto cordiale.



L'iniziativa è la prima di una serie di incontri che 'Gli Amici della Musica' intendono organizzare al Loggiato, alternandoli alle ormai tradizionali 'Serate musicali' del giovedì, invitando - secondo un format ideato da Sabino Lenoci e fin qui realizzato soltanto alla Scala di Milano che ne ha autorizzato la 'sperimentazione' anche a Sarzana - incontri con i grandi interpreti della lirica italiana le cui esibizioni siano alternate al dialogo con esperti e al confronto con il pubblico. L'intenzione, come accennato ieri sera, è inserire questi appuntamenti nel programma del Sarzana Opera Festival, che dovrebbe così superare la dimensione estiva fatta del concorso Spiros Argiris, della Master Class per giovani talenti e di alcuni allestimenti collaterali ancora concentrati nel mese di giugno, per acquisire quindi una dimensione di continuità nell'anno e consolidare il ruolo di Sarzana fra le piccole capitali della tradizione melodrammatica nazionale.