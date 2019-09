Sarzana Dantesca, cinque giorni con Alighieri

Sarzana - Val di Magra - Con la proiezione del film “Vita di Dante” (1965) del regista Vittorio Cottafavi, incentrata sulla vita del poeta nel periodo fiorentino 1290-1301, si apre la IV edizione di Sarzana Dantesca, annuale rassegna dedicata a Dante Alighieri organizzata da Carlo Raggi (neo eletto Vice Presidente della Società Dante Alighieri della Spezia) e in programma dal 2 al 6 ottobre prossimi. Se il primo evento si terrà al centro sociale Barontini di via Ronzano, ore 15,30 del 2 ottobre con introduzione e commento a cura di Carlo Raggi, il secondo è previsto in sala consiliare alla presenza del Sindaco di Sarzana e dei rappresentanti degli enti patrocinanti: alle 10,30 di venerdì 4 ottobre, infatti, il Prof. Roberto Centi, Latinista- Docente presso il Liceo Pacinotti della Spezia, ci introdurrà nel mondo del De Vulgari Eloquentia con una relazione dal titolo “Dante fra Aristotele e ricerca linguistica”, appositamente pensata, in particolare, per gli studenti delle scuole superiori. Il giorno seguente, sabato 5 ottobre, ancora in sala consiliare, alle 10, il Prof. Albero Casadei, Ordinario di Letteratura italiana presso l’Università di Pisa, ci aggiornerà sulle più recenti novità emerse nell’ambito degli studi danteschi. In contemporanea, a partire da giovedì 3 ottobre sino a domenica 6, ogni giorno dalle ore 10,30 presso i locali di via Fiasella 55, sarà visitabile la mostra fotografica “Dante in Lunigiana” a curata da Lorenzo Pecunia, fotografo paesaggista dei nostri territori.



Una manifestazione di alto livello culturale che si avvale in sede locale della preziosa collaborazione del Comune di Sarzana, della Società Dante Alighieri della Spezia (presieduta dal Cav. Pietro Baldi) e dell’Università dell’Età libera di Sarzana, con i patrocini di Regione Liguria, Provincia della Spezia, Città di Ravenna, Università di Pisa, Società Dantesca Italiana, Accademia “Capellini” della Spezia, Istituto Internazionale di Studi Liguri-Sezione Lunense, della consulenza scientifica del Prof. Paolo Pontari, docente presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università di Pisa e del sostegno delle Assicurazioni Generali-Agenzia di Sarzana Matteotti (Agente Davide Massari).



Alberto Casadei è uno dei più rilevanti studiosi e critici letterari italiani, autore di numerosissimi libri e saggi dedicati alla letteratura italiana. Ha dato anche fondamentali contributi alla critica e alla filologia dantesche, ed è membro delle più importanti istituzioni culturali italiane, sempre con ruoli di primo piano: fra queste, la Società Dantesca Italiana con sede nazionale a Firenze e la Società Dante Alighieri con sede nazionale a Roma.

Roberto Centi è uno dei più brillanti ed autorevoli docenti di Italiano e Latino della Provincia della Spezia. È stato per undici anni professore a contratto di Didattica e Laboratorio di Didattica dell’Italiano e di Laboratorio di Didattica del Latino presso i P.A.S./T.F.A. dell’Università degli Studi di Genova. Ha alle sue spalle una nutrita attività di curatore di testi classici per conto delle più importanti case editrici italiane ed è attualmente consulente della Zanichelli di Bologna. Carlo Raggi svolge attività di saggista nell'ambito della critica letteraria; i suoi numerosi articoli sono usciti su alcune delle più importanti riviste specializzate italiane e straniere, dal Giornale Storico della Letteratura Italiana a Chronique Italiennes. Da ultimo, ha relazionato al Congresso dantesco internazionale di Ravenna 2019 e al recente XXIII Congresso nazionale degli Italianisti svoltosi a Pisa.