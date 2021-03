Sarah vince il premio e devolve il ricavato: sarà adottato un cucciolo di orso polare in nome di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Si è conclusa lo scorso 12 febbraio la manifestazione “La casa di Plastica” organizzata dall’associazione Punto Zero.

Molti artisti hanno partecipato e sono stati superati i 2000 visitatori e i 1100 votanti. La vincitrice del concorso è l’artista Sarah Perfetto, che si è presentata con un trittico dal titolo “Tutto è concesso”. Oggi, mercoledì 3 marzo, Sarah ha deciso dove verrà devoluto il ricavato della manifestazione. Una parte di questo verrà utilizzato per l’iniziativa del WWF “Bee hotel” (clicca qui per saperne di più), al fine di sostenere le api, soggetto principale della sua opera. La seconda parte del denaro raccolto tra i visitatori della mostra online, invece, sarà destinato, sempre tramite il WWF, all’adozione di un cucciolo di orso polare a nome della città di Sarzana. La consegna avverrà questa mattina alle 10.30 in comune, dove la sindaca Cristina Ponzanelli riceverà l’attestato di adozione e il peluche simbolo del nuovo figlio della nostra città.