Sarà una fotografia a connettere la Fortezza Firmafede con il web:

Sarzana - Val di Magra - Da lunedì 14 settembre sono ufficialmente aperte le prenotazioni per partecipare dal vivo a “Una fotografia”, l'open lecture di Luca Andreoni in programma sabato 3 ottobre alle 20:30 presso la Fortezza Firmafede di Sarzana. Quella sera l'artista presenterà al pubblico una delle sue lezioni più importanti ad aprire e celebrare il nuovo percorso di divulgazione proposto da Spazi Fotografici, dedicato alla storia della fotografia e in partenza online da ottobre 2020. Un progetto inedito, sperimentale, ambizioso: sviluppato da lui insieme ad autori come Giovanni Chiaramonte, Mario

Cresci, Linda Fregni Nagler, Francesco Jodice e la partecipazione di Roberta Piantavigna, Photography Conservator al MoMA di San Francisco.



L'open lecture di Andreoni, strettamente legata a questo progetto e per l'occasione offerta per la prima volta ad un grande pubblico, nasce per restituire alla fotografia, come arte materia e linguaggio, uno spazio di riflessione meno frenetico. Punto di partenza: una fotografia e un'indagine che chiederà la nostra collaborazione per aprirsi alle scoperte che da quell'osservazione fluiranno. Scrive lui stesso: "Ogni immagine ha una superficie – sulla quale spesso ci soffermiamo solo brevemente – e una meno evidente ma più significativa 'profondità' che – se interrogata – può

generare molteplici percorsi di senso". I partecipanti scopriranno quali, proprio con Luca Andreoni ed alcuni pionieri, più o meno noti, coinvolti attraverso le loro fotografie nel ragionamento: sarà un affascinante viaggio nel tempo e nello spazio, ideato e sviluppato in oltre 30 anni di insegnamento, già presentato in luoghi di prestigio come l'ICCD (MiBACT) e il Politecnico di Milano.



L'evento, patrocinato e sostenuto dal Comune di Città di Sarzana, è a ingresso libero e gratuito, ma per partecipare dal vivo è necessario registrarsi tramite Eventbrite entro le ore 13 del 1° ottobre prossimo - le prenotazioni chiuderanno prima della data indicata se sarà raggiunto il numero di posti massimo previsto. La lezione sarà trasmessa inoltre in diretta streaming attraverso il canale YouTube di Spazi Fotografici grazie alla regia di DMP (Desmond Movies Pack) e al supporto di Grimaldi Impianti – sponsor tecnici dell'evento. Promosso da FotoEma in qualità di partner, esso è il primo appuntamento della nuova stagione di Spazi Fotografici, dal lockdown approdata online con una fortunata serie di web talk che ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori professionisti e artisti italiani. Info: 3662075313 – info@spazifotografici.it.