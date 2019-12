Santo Stefano, un Natale ricco di musica. I prossimi eventi

Sarzana - Val di Magra - Prosegue la programmazione natalizia a Santo Stefano di Magra. Venerdì 20 dicembre alle 21.15 al Santuario di Nostra Signora delle Grazie concerto 'Jingle Bells' a cura della Coro San Bartolomeo. Ancora musica sabato 21 dicembre alle 18 nel salone parrocchiale con il concerto di Natale della Filarmonica locale. Sempre sabato dalle 14 alle 18 appuntamento all'area Experience 4x4, adiacente al campo sportivo Camaiora, per tanto divertimento sulle quattro ruote con un Babbo Natale in salsa 'fuori strada'. Domenica 22 dicembre, dalle 10 del mattino, Mercatino di Natale in Piazza Garibaldi e nel centro storico di Santo Stefano. Sempre domenica dalle 15 'Il borgo incantato': gli elfi guideranno i bambini alla scoperta dei presepi allestiti in paese, il tutto accompagnato dallo spettacolo itinerante 'Racconti di Natale', dalla musica e da cioccolata e altri dolciumi.



Gran finale con arrivo nella casa di Babbo Natale. La domenica si chiuderà con il concerto 'Le piace Brahms', in programma alle 18 nel salone parrocchiale, con Enrica Bassano (soprano), Antonella Tronfi (mezzosoprano), Luciano Bonci (tenore), Stefano Baldi (baritono) e il pianoforte a quattro mani di Barbara Perazzo e Debora Varesco. Domenica 22 dicembre sarà inoltre il servizio di navetta gratuita da Piazza Garibaldi, dalle 16, per andare alla scoperta dei presepi delle frazioni. Lunedì 23 dicembre alle 21.15 'Note di Natale' alla chiesa di Santo Stefano protomartire con il Coro San Leonardo. E per la vigilia Babbo Natale passerà casa per casa, iniziativa organizzata dalla Pubblica assistenza Croce bianca di Santo Stefano. E dopo il 25 dicembre, ancora tanti appuntamenti per fare festa fino all'Epifania. Eventi a partecipazione gratuita.