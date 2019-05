Santo Stefano, rinvio imposto dal maltempo per 'Parole in pista'

Sarzana - Val di Magra - A causa delle previsioni meteo avverse, la manifestazione 'Parole in pista', in programma a Santo Stefano di Magra questo fine settimana, è stata rinviata al weekend 25-26 maggio. Appuntamento comunque solo rimandato con l'arte, gli incontri e i sapori sulla ciclopedonale . "Finirai per trovarla la via... se prima avrai il coraggio di perderti”. Una citazione di Tiziano Terzani accompagna la prima edizione di 'Parole in pista', manifestazione in programma nel fine settimana 25-26 maggio a Ponzano Magra. Organizzata dal Comune di Santo Stefano, l'iniziativa prevede passeggiate, racconti, giochi, incontri, suoni e sapori lungo la pista ciclopedonale del Canale lunese, nel tratto che costeggia Via Berlinguer e il Parco Don Mario Casale.



Si parte sabato 25 maggio alle 16 con i saluti e la presentazione dell'evento. Alle 16.30 scocca l'ora di 'Quattro passi tra i fornelli, il cibo come metafora del viaggio', conversazione con degustazione. Emilia Petacco parlerà de 'La cultura del viaggio e i cibi ritrovati', Gabriella Molli di 'Cibi spirituali, cibi materiali sulla Via Francigena in Lunigiana'. E ancora, Rolando Paganini tratterà de 'Il pane di Sigerico: tra simbologia e storia'. Parteciperà l'Istituto Alberghiero Casini della Spezia. Alle 18.00 'Passeggiata nell'arte' con il maestro Mario Tamberi. Nel corso della giornata spazio a 'Lib Lab labirinto', libero laboratorio per la costruzione di un labirinto nel parco, a cura di Tamberi e delle scuole del territorio.



Domenica 26 maggio si parte alle 10 con l'apertura di stand gastronomici con 'cibo da strada'. Alla stessa ora partirà un'escursione letteraria di circa tre ore, su un percorso facile (consigliato abbigliamento da trekking), che strada facendo sarà accompagnata dalla lettura de 'Il vagabondo' di Herman Hesse, a cura di LaAV – Lettori ad Alta Voce della Spezia. Alle 15.30 'Letture alla deriva', maratona letteraria sul tema del viaggio sempre a cura di LaAV. Alla stessa ora partirà 'Cammini d'Europa – Dalla ciclopedonale alla Francigena', trekking tra olivi e boschi (quattro ore, difficoltà media, consigliato abbigliamento da trekking) a cura della Consulta giovani locale. Alle 16.30 'Piccoli sentieri, grande immaginazione', appuntamento dedicato alle fiabe di Susanna Varese. Alle 17.30 'Rime da viaggio lungo le strade dell'acqua', a cura delle scuole del territorio. Alle 18.30 'Per altri mari', recital musicale sul tema delle migrazioni con Livio Bernardini, Egildo Simeone e Pino Traversa; contestualmente sarà avviato il percorso 'Tra la Via Cisa e il West', esposizione di materiale d'epoca con raccolta per arricchire la memoria del territorio. Anche nel corso di domenica sarà organizzato 'Lib Lab Labirinto'.