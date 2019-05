Santo Stefano celebra il 2 giugno con le bande musicali

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Santo Stefano si appresta a celebrare la Festa della Repubblica del 2 giugno in collaborazione con le sezioni Liguria e Toscana dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome. Le filarmoniche si raduneranno dal cimitero, in Via Carso, per poi sfilare in corteo nel borgo fino ad arrivare in Piazza Garibaldi alle 16.00, dove si esibiranno a seguito dei saluti istituzionali. Saranno presenti Complesso Folkloristico La Ranocchia - Filarmonica Leone Lotti, Corpo musicale “G. Puccini” Bozzano, Società Filarmonica Albianese, Filarmonica Santo Stefano Magra e Filarmonica Santa Cecilia Pallerone. Al termine della celebrazione sarà offerto un brindisi alla cittadinanza. Sempre domenica 2 giugno alle 15.30 alla Sala multimediale Pertini di Piazza della Pace sarà scoperta una targa in memoria di Guido Rossa, operaio e sindacalista Medaglia d'oro al valor civile assassinato dalle Brigate rosse.