Santo Stefano, allievi anche da fuori regione al workshop di tromba

Sarzana - Val di Magra - Si è concluso domenica 22 Luglio, il primo progetto musicale Work Shop Per Tromba che si è tenuto presso la sala prove della Filarmonica di Santo Stefano di Magra il 20, 21 e 22 Luglio.



L'evento è stato promosso con il Patrocinio del Comune, della Filarmonica dell'Anbima Regione Liguria e del centro commerciale la Fabbrica, ha visto partecipare undici allievi che sono giunti non solo dalla provincia della Spezia ma anche da quella di Genova e dal Veneto i quali, hanno potuto apprezzare l'insegnamento musicale per Tromba del Maestro Caterini Roberto, coadiuvato dal Maestro Cimino Lorenzo docente alla Scuola Statale Silvio Pellico della Spezia



Il Maestro Caterini Roberto, oltre ad essersi diplomato al conservatorio di Trieste e di Padova poi, tra le numerose attività professionali e didattiche è stato allievo di Pierre Thibaud, come Cimino Lorenzo e nonché di Amold Jacobs, è attualmente La Prima Tromba dell'Orchestra di Padova e del Veneto, ed è considerato una delle eccellenze italiane.



Il Primo corso ha visto gli allievi affrontare un percorso didattico propedeutico alla: “Produzione del Suono, respirazione, registro, repertorio e della musica di insieme”, un insegnamento di base ma di elevata qualità formativo per gli studenti di tromba che talvolta militano nelle bande, ma che hanno a cuore il miglioramento della qualità musicale oltre che la crescita delle loro attitudini.



La Filarmonica di S Stefano di Magra che rientra nel progetto culturale S. Stefano il “Paese della Musica” si propone come elemento di riferimento, per l'aggregazione sociale e di crescita musicale nel “mondo bandistico”.

Tanto da ambire, vista l'elevata qualità dell'insegnamento odierno proposto dai docenti, a promuovere l'evento negli anni futuri affinché divenga un appuntamento di prestigio per la musica, per la banda e per l'intera comunità santostefanese.