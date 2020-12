Santo Stefano, a lezione di centrotavola natalizio

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 17 dicembre alle ore 21:00 appuntamento on line sulla pagina facebook del Comune di Santo Stefano Magra per realizzare insieme a Francesca Buriassi un centrotavola natalizio. La prenotazione, in caso di realizzazione del centrotavola, è obbligatoria e occorre chiamare i seguenti numeri : 0187 697175 o Francesca 340 4663562. Il materiale potrà essere ritirato presso il Negozio Il Bouquet di Francesca Buriassi. I partecipanti sono pregati di fornirsi di forbici, cesoie e colla a caldo. Per ulteriori informazioni si rimanda al volantino allegato.