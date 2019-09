San Michele Arcangelo, Bottagna in festa

Sarzana - Val di Magra - L’assessorato al turismo del Comune di Vezzano Ligure, insieme al Consiglio di Quartiere di Bottagna/Piano di Valeriano/Lagoscuro e con la Parrocchia di San Michele Arcangelo in Bottagna, organizza i festeggiamenti Patronali di San Michele Arcangelo a Bottagna. Martedì 24 settembre la festa aprirà i battenti con lo sport, appuntamento nel Campo sportivo di Bottagna alle 18 per la partita di calcio a 7 “Scapoli contro Ammogliati” e continuerà poi alle 21 nel piazzale davanti al Centro sociale di Bottagna con lo spettacolo canoro “Canzoni sotto le stelle”. Lo spettacolo, curato dall’Associazione Culturale e musicale Endecalineo della Spezia, vedrà esibirsi i giovani allievi della scuola di canto.

Mercoledì 25 alle ore 21 tombolata in Parrocchia e giovedì 26 sarà possibile partecipare alla cena parrocchiale ( per prenotazioni contattare la Parrocchia di S.Michele Arcangelo). Venerdì 27 settembre alle 21 l’atteso spettacolo dei ragazzi della Parrocchia all’Oratorio, mentre sabato 28 sarà il momento della processione, che partirà alle 21, accompagnata dalla Banda musicale “G. Puccini” di Vezzano Ligure e dalle Confraternite di Bolano-Ceparana e Piana Battolla, con la statua di S. Michele Arcangelo, dalla Chiesa procedendo per le vie del paese. Domenica 29 settembre, giorno della festività di San Michele Arcangelo, S. Patrono della Parrocchia di Bottagna, aprirà la tradizionale Fiera delle Noci nella Piazza della Chiesa a partire dalle 8. Alle 10 la S. Messa, dalle 15 il 4° concorso “La Torta

più bella e più buona” presso il Piazzale della chiesa, con premiazione alle 16. Alle 17 la S.Messa Solenne e la serata terminerà alle 20.30 con il Musical "Grease” a cura della compagnia “i Folli di Follo” della Parrocchia San Martino di Follo.