Salta la Sagra della Tigella, la Pa di Vezzano: "Spazio a bar e ristoranti, ci rivediamo nel 2021"

Sarzana - Val di Magra - La Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure rinuncia all'organizzazione della Sagra della Tigella. L’emergenza Covid-19 di questi mesi ha visto impegnati i volontari nelle attività di assistenza e di soccorso alla cittadinanza assorbendo tutte le energie e tutt’ora gran parte delle risorse in campo sono impegnate nella gestione del post emergenza: "Il primo obiettivo per tutti noi è la salvaguardia della vita, della salute e della sicurezza della collettività, valori irrinunciabili per la Pubblica Assistenza. Vogliamo garantire sempre standard di sicurezza elevati per i nostri sostenitori e clienti. Per questo gli organizzatori, non essendo in grado di definire ad oggi quali misure siano necessarie affinché il rischio venga ridotto ad una soglia prossima allo zero, abbiamo deciso a malincuore di non organizzare la consueta sagra estiva, ma di rinviarla al prossimo anno. Torneremo presto a divertirci insieme, ma dobbiamo farlo in sicurezza. E vogliamo garantirvi come sempre il più elevato standard raggiungibile".



In questi mesi di emergenza l'associazione ha dato una grande prova di se, impegnando migliaia di ore di volontariato per l’assistenza e il soccorso alla cittadinanza ed impegnandosi per garantire il massimo livello di sicurezza ottenibile. Per fare ciò sono state impiegate risorse economiche che mettono a dura prova il bilancio: la sagra della tigella sicuramente ci avrebbe aiutato nell’affrontare le ingenti spese per l’acquisto di DPI, attrezzature e sanificanti: "Tuttavia preferiamo fare un sacrificio in più e rinunciare al contributo importante della sagra, anteponendo l’importanza della sicurezza dei nostri amici e sostenitori. Anche la piccola e media imprenditoria in questi ultimi tempi ha sofferto a causa della pandemia: dietro bar e ristoranti chiusi per mesi ed ora costretti a severi protocolli di sicurezza ci sono famiglie e bambini. Abbiamo deciso di lasciare spazio a loro e alle famiglie che lavorano e vivono grazie alle attività commerciali: un motivo in più per rinviare il nostro appuntamento e ringraziare quanti ci avrebbero dato fiducia anche quest’anno".