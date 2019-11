Sabato a Sarzana decima edizione delle Giornate del Restauro

Sarzana - Val di Magra - La decima edizione delle Giornate del Restauro organizzate dalla Cna della Spezia, con il Patrocinio del Mibact, della Regione Liguria, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara e del Comune di Sarzana, si occuperà di Estremo Oriente. L'evento torna quest'anno a Sarzana, cittadina del restauro e cuore di un ricco patrimonio storico e culturale.







“L'Arte Orientale rappresenta un settore particolare del Patrimonio Culturale che arricchisce i Musei pubblici e le collezioni private di tutto il mondo -. Spiega Stella Sanguinetti Presidente Cna Artistico e Tradizionale La Spezia -. In Italia abbiamo importanti Musei in cui sono conservati molti capolavori provenienti dai Paesi Asiatici, che da sempre suscitano interesse, incantano per la loro equilibrata bellezza al punto da influenzare i più grandi artisti e suggestionare la moda occidentale. Al contempo le competenze nel restauro hanno spesso avuto occasione di incontrare quelle dell'estremo oriente per uno scambio produttivo nello studio e in un sempre più raffinato miglioramento delle tecniche di conservazione dei manufatti nei loro più disparati materiali e tecniche costruttive, approfondendo la conoscenza delle affinità ma anche delle profonde differenze che identificano la produzione artistica dei vari paesi. Questa giornata di studio vuole mettere in evidenza proprio questi scambi – conclude la Presidente Cna Artistico e Tradizionale La Spezia -, promuoverne altri e contribuire così alla valorizzazione della cultura materiale nel mondo”.







Programma



8.45 - REGISTRAZIONE



9.00 - SALUTI



STELLA SANGUINETTI, Presidente CNA restauro ed artistico CNA La Spezia



CRISTINA PONZANELLI, Sindaco di Sarzana







MASSIMO BARTOLETTI, Soprintendenza A.B.A.R Genova e Province



DON FRANCO PAGANO, Rettore del Seminario Vescovile di Sarzana



MARINELLA CURRE CAPORUSCIO, Capo Delegazione FAI La Spezia







9.45 - GIACOMO PAOLICCHI, Conservatore del Museo Civico Etnogra?co



"Giovanni Podenzana" della Spezia: "Armi bianche della tradizione indonesiana. I Kris della Raccolta Della Torre al Museo Etnogra?co della Spezia"







10.15 - ROBERTA D‘ADDA, Conservatore Fondazione Brescia Musei



SARA ZUGNI, Restauratrice



"Storia e consistenza della collezione dei dipinti giapponesi dei Musei Civici di Brescia ieri ed oggi"







10.45 - DONATELLA FAILLA, Università di Genova e conservatore onorario del Museo Chiossone cli Genova



"Restauro e riquali?cazione delle pitture giapponesi del Museo Chiossone di Genova: una collaborazione ventennale con Istituti e Fondazioni giapponesi”







11.15 - NELLA POGGI PARIGI, Restauratrice Opere d'arte su carta



"Nascita e sviluppo dello scambio culturale tra artigiani e restauratori tra Corea del Sud e Italia"







11.45 - MICHELA CORSINI, Biblioteca e Archivio storico di Seravezza e Direttivo Associazione AICRAB



“Il viaggio di Marco Polo nelle edizioni cinquecentesche delle Navigationi et Viagi di Giovanni Battista Ramusio”







12.15 - BARBARA SISTI, Direttore Museo Diocesano di Sarzana



“La collezione Maberini: ricordi di un missionario in Cina”







12.45 – BREAK







14.00 - RICCARDO FRANCI Curatore Armeria Museo Stibbert



Problematiche nella conservazione dei manufatti estremo orientali delle collezioni del Museo Stibbert







14.30 - PAOLO LINETTI, Direttore Museo d'Arte Orientale Coccaglio (BS)



LAURA CHIGNOLI, Conservatrice del Museo e Restauratrice



"Riscoperta e valorizzazione della Collezione Mazzocchi attraverso l'allestimento, la didattica e i restauri"







15.00 - CARLO SASSETTI, Docente Accademia di Belle Arti di Carrara



"Singapore: Il restauro dei capitelli in stucco del CHIJ (Convent of Holy infant Jesus). Cronaca di un cantiere multidisciplinare"







15.30 - CLAUDIA GIOSTRELLA, Restauratrice Soprintendenza A.B.A.P. Pisa e Livorno



“Il Restauro della carta tra Oriente ed Occidente: un viaggio nella tradizione con uno sguardo al futuro.



L’esperienza del Japanese paper Conservation Course 2019”