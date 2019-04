Sabato Latino di Pasqua, al Jux Tap c’è Roby Cuba Libre

Sarzana - Val di Magra - Sabato Latino di Pasqua al Jux Tap con il dj set caliente di Roby Cuba Libre e della festa di compleanno di Simon Latino. Torna sabato 20 aprile la notte evento dedicata ai ritmi e alle atmosfere caraibiche dedicato a tutti gli appassionati dei balli latino americani. L’animazione è a cura di Cuba Libre e New Ballet (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597). Sunday Night ancora nel segno della musica con il live show della Evolution Band. L’appuntamento con l’aperishow dei record è in agenda domenica 21 aprile.



Con un repertorio che spazia dagli anni 70’s agli 80’s, la Band nata da un’idea di Siviero Michele propone le hit dance dai Bee Gees a Donna Summer, fino ai successi di Eurythmics, Queen Roxette e molti altri. Presenti all’appello, come ogni domenica, il dj set di Andrea Secci, Mirco Alfonsetti, Luca Giorgi e Joe Mazzola. Da segnare in agenda i prossimi appuntamenti mercoledì 24 aprile con il dj set dell’immortale Riccardo Cioni per un’altra notte nostalgia e martedì 30 aprile con il concerto della tribute band dei Queen “Great Queen Rats” ed il dj set di Saint Paul.