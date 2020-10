Riprogrammate le domeniche in musica gli Impavidi

Sarzana - Val di Magra - La rassegna concertistica delle “Domeniche in musica. Concerti al Ridotto Teatro Impavidi”, organizzata dall’associazione musicale “Il Pianoforte” e dall’associazione Amici della Musica Accademia Musicale “A. Bianchi”, in collaborazione con l'associazione culturale “Gli Scarti” e con il contributo dell’assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, viene riprogrammata nuovamente alla luce del nuovo Dpcm.

La rassegna riprenderà il via Domenica 29 novembre nella suggestiva atmosfera della Sala del Ridotto del Teatro Impavidi, per poi proseguire sempre di domenica, il 6 e il 20 dicembre. Rimangono confermati i protagonisti dei tre appuntamenti, giovani musicisti del nostro territorio dotati di grande talento e con già all'attivo una considerevole attività concertistica.



Il primo appuntamento di domenica 29 novembre vedrà coinvolto il giovane e talentuoso pianista sarzanese Carlo Solinas in “Opus 111” (nel 250° anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven), in un recital dedicato ai capolavori pianistici di Bach, Beethoven, Schubert e Liszt.

Domenica 6 dicembre si svolgerà il concerto del Trio Myosotis formato da Luca Bianchi al clarinetto, Niccolò Zappavigna al violoncello e Alice Lazzini al pianoforte, il giovane trio presenterà musiche di L.V. Beethoven – J. Brahms – M. Bruch - A. Nicoli.

La rassegna si concluderà poi domenica 20 dicembre con il concerto del Weltathem Duo, formato da due giovani ed affermati musicisti spezzini, Michela Puca, violino e Gianluca Cremona, pianoforte, che eseguiranno brani di C. Franck e F.Schubert.



Tutti i concerti saranno organizzati e realizzati nel pieno rispetto delle normative anti-contagio COVID – 19.

Essendo l'accesso contingentato e i posti a sedere limitati ( max. 35 posti) nel rispetto delle distanze di legge, ogni concerto sarà programmato con doppio orario (turno A dalle ore 17.00 alle 17.45 – turno B dalle ore 18.30 alle ore 19.15), obbligatorio l'uso della mascherina. .

L'ingresso è con bigliettazione fino ad esaurimento posti (max. 35 ogni turno orario): intero 8 euro, ridotto 5 euro (over 65, under 18, soci dell’associazione “Amici della musica” “A. Bianchi” e/o dell’associazione “Il pianoforte”) .



Biglietteria:

Teatro degli Impavidi (via Mazzini 1 – Sarzana)

Tel. 346.4026006 – teatroimpavidi@associazionescarti.it

(mart. merc. giov. 9.30 -12.30 )

Ufficio I.A.T. ( P.zza San Giorgio - Sarzana)

Tel. 0187.305551 (mart. merc. 17.00 – 19.00, giov. ven. 10.00 – 12.00 e 17.00 – 19.00, sab. 10.00 – 13.00 e 17.00 – 19.00)



I biglietti si possono ritirare o acquistare se ancora disponibili, anche mezz'ora prima dell'inizio del concerto.

Coloro che avessero già acquistato i biglietti per i precedenti concerti non realizzati, potranno contattare la biglietteria del Teatro Impavidi per ritirare il voucher, che varrà come biglietto per le nuove date.



Per informazioni:

Associazione Musicale “Il Pianoforte”:

tel. 0187560298-3398013956

Fb: Associazione Musicale Il pianoforte



Associazione Amici della Musica “A. Bianchi”:

tel. 328.8227643 - info@accademiabianchi.it

www.accademiabianchi.it

Fb: Accademia Musicale Bianchi Sarzana