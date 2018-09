Riprendono i corsi della scuola di danza My dance crew

Sarzana - Val di Magra - La scuola di danza asd M.D.C. MY DANCE CREW di Sarzana ha ricominciato i corsi nella nuova sede in Via Posta Vecchia 12. Quest'anno all'interno della scuola si terranno lezioni di: Hip-Hop, Street Show, Danza Moderna, Disco Dance, Break Dance, Babystyle (dai 3 ai 5 anni) e Danza Adulti. Ci saranno lezioni sia per chi si vuole solo divertire e imparare questi stili sia per chi ha il piacere di far parte del mondo delle gare FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva). Melinda Rodosti, ideatrice e insegnante M.D.C. da quest'anno ha deciso di collaborare con Camilla Meloni per Danza Moderna e Disco Dance e con BBOYBROTHERS J.P. & ZECCA per la break dance.

per info 3890503805